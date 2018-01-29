Президент Дуда заявил, что ни Польша, ни поляки не участвовали в холокосте

ВАРШАВА, 29 янв — РИА Новости. Ни Польша, ни поляки не участвовали в холокосте, заявил президент Польши Анджей Дуда во время траурных мероприятий в память жертв холокоста.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выразило несогласие с планами польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. В частности, уголовная ответственность может быть введена за употребление термина "польские концлагеря".

"Не было никаких польских концлагерей. Были такие лагеря построены немцами, которые на Польшу напали", — сказал Дуда.

"Хочу твердо подчеркнуть, что не было никакого участия ни Польши, ни поляков в холокосте", — добавил он.

При этом польский президент отметил, что в Польше наоборот существовал подпольный совет помощи евреям "Жегота".

Дуда отметил, что единичные случаи недостойного поведения поляков не могут бросить тень на весь народ. "Были недостойные люди, которые продавали своих соседей, но это был не польский народ. Это были единичные случаи подлости", — сказал он.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Следующим шагом в принятии закона будет его рассмотрение в сенате Польши, после чего документ будет передан на подпись президенту.