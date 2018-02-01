Сухогруз, получивший пробоину в Черном море, принадлежит турецкой компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Сухогруз "Берг", получивший повреждения в акватории Черного моря вблизи берегов Крыма, принадлежит турецкой судовой компании, заявил РИА Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что молдавский сухогруз "Берг" получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма, экипаж из 12 человек был эвакуирован.

По слова Иванова, информация о бедствии поступила в экстренные службы в 00:16 мск. "На расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда сухогруз "Берг", флаг Молдова, который следовал из Азовского моря в Турцию, обратился за помощью в порт города Феодосия по причине повреждения борта и набора воды в трюм. В результате чего произошел крен на правый бок", — сказал он.

По его словам, экипаж состоял из 8 граждан Украины, четырех — Азербайджана. "Судно принадлежит турецкой судовой компании. Груз судна — более 3 тысяч тонн", — добавил Иванов.

К месту бедствия был направлен спасательный катер, который эвакуировал весь экипаж в Феодосию. "Экипаж в медицинской помощи не нуждался. В 2:54 буксир причалил в порт Феодосии. Выяснением и оформлением данных о судне и членах экипажа занимается пограничная служба. Экипаж судна после оформления данных будет сопровожден к месту временного проживания в одной из гостиниц города Феодосии", — подчеркнул Иванов.

Сухогруз стоит на якоре в акватории моря, его судьбу будет решать судовладелец, заключил собеседник агентства.