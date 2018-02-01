В Черном море недалеко от Крыма сухогруз из Молдавии получил повреждения

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Молдавский сухогруз получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма, экипаж эвакуирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Получил повреждения корпуса сухогруз "Берг" с экипажем в 12 человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сухогруз следовал под молдавским флагом. В состав экипажа входят граждане Украины и Азербайджана. Люди эвакуированы, судно находится на якоре, проводится обследование корпуса. Обстоятельства происшествия выясняются.