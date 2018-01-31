МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Пхеньян заранее не уведомляет Россию о планах запуска ракет и проведении ядерных испытаний, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Нет, нас они не уведомляют. Но после запуска в своих официальных сообщениях каждый раз отдельно отмечают, что все испытания были проведены таким образом, чтобы не нанести ущерба соседним государствам, имея в виду, как мы понимаем, в первую очередь Россию", — сказал он.

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Отвечая на вопрос, предоставляет ли КНДР России гарантии безопасности, посол РФ сообщил, что такие гарантии даются "задним числом".

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

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