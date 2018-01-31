МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия ближе всего находится к ядерному полигону КНДР, есть угроза безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Россия ближе всего находится к их ядерному полигону (до границы с РФ примерно 150 километров по прямой) и к акватории, куда падают северокорейские ракеты", — сказал он.

Отвечая на вопрос, существует ли угроза нашей безопасности, высокопоставленный дипломат отметил, что такие риски есть, потому что "техника очень сложная". "Никто не может гарантировать, что она в какой-то момент не даст сбой. Именно поэтому мы считаем решение ядерной проблемы Корейского полуострова для нас приоритетной задачей", — сказал Мацегора.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

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