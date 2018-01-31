Совфед ратифицировал соглашение с Ираном о передаче осужденных

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду соглашение с Ираном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Документ был подписан в Москве 28 марта 2017 года в целях развития международно-правовой базы российско-иранского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан, отмечается в документе.

Решение о ратификации документа было принято депутатами Госдумы в ходе пленарного заседания 26 января.

В соответствии с соглашением лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. При этом принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.