В ЮАР буйволы напали на львов, чтобы спасти слоненка

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посетители национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео буйволов, которые отбили у прайда львов слоненка. Ролик был опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings.

По словам автора видео Джилл Мэтьюз, львы, расположившиеся неподалеку от водопоя, подстерегли одинокого слоненка, набросились на него и повалили на землю. Вступиться за детеныша было некому, так как его матери поблизости не оказалось. Однако на помощь слоненку неожиданно пришли буйволы.

Приблизившись к хищникам, парнокопытные "пошли в атаку". В результате львам пришлось бросить свою добычу и спасаться бегством. Слоненок, очевидно, не получил серьезных травм, так как сумел подняться и убежать в кусты.

Тем не менее, львы не захотели так просто расставаться с добычей и вернулись за детенышем, когда защитников вокруг не оказалось, рассказала Мэтьюз. "В конце концов слоненка поймал прайд численностью в 15-18 львов. Видимо, в этот раз им удалось его убить", — пояснила она.