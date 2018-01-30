Лондон не планирует переносить свое посольство в Иерусалим

ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости. Лондон не планирует переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим, сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

В настоящее время британское посольство расположено в Тель-Авиве.

"Этого не произойдет, у нас нет такого намерения. Мы всегда верили, что решение такого рода может быть только в контексте решения двух государств", — сказал Джонсон во вторник в интервью телеканалу Al Arabiya

В центр мирового внимания вернулась проблематика палестино-израильского урегулирования, после того как в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и переводе туда американского посольства из Тель-Авива, порвав с устоявшимися подходами и проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города.

Те отреагировали массовыми акциями протеста, прекращением контактов с Вашингтоном, отказом от практически монопольного до сих пор американского посредничества в ближневосточном мирном процессе и призывами к его перезапуску на основе многосторонних форматов, включая созыв международной конференции.