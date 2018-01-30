Путин наградил главу МИД Сербии и помощника главы Казахстана орденом Дружбы

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями нескольких иностранных граждан, в том числе министра иностранных дел Сербии Ивицу Дачича и помощника президента Казахстана Нурлана Онжанова.

"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению культур наций и народностей наградить орденом Дружбы: Дачича Ивицу – первого заместителя председателя правительства, министра иностранных дел Республики Сербия; Онжанова Нурлана Баймолдановича – помощника президента Республики Казахстан", — гласит указ Путина, размещенный во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, "за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить медалью Ушакова Дэя Джеймса, подданного Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии", гласит указ.

Орден Дружбы — государственная награда РФ. Был учрежден в 1994 году. Орденом Дружбы награждаются граждане РФ и иностранцы за особые заслуги в укреплении сотрудничества между народами, за деятельность по сближению и взаимообогащению культур, по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России, за вклад в реализацию совместных с РФ крупных экономических проектов.