В Тбилиси усилят контроль за качеством строительных работ после ЧП в метро

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Власти Тбилиси усилят контроль за качеством строительных работ после инцидента с обрушением части полка на станции метро, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

Часть потолка обрушилась во вторник на станции метро "Варкетили", пострадали 11 человек.

"Жертв, к счастью, нет, 11 пострадавших госпитализированы. Ожидаем криминалистов, чтобы они изучили причины произошедшего. В целом, особое внимание будет уделено качеству строительства в Тбилиси, строго будет наказан каждый, кто нарушает нормы. За произошедшим инцидентом последует строгая реакция" — сказал Каладзе журналистам.

Мэр отметил, что работы на станции метро "Варкетили" были завершена в августе, в эксплуатацию обновленная станция была введена в сентябре. По словам Каладзе, та же компания провела строительные работы и на другой станции метро "Ахметели". "Сегодня же эта станция будет проверена специалистами", — добавил он.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы.