ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Белый дом не комментирует заявления Москвы о попытке Вашингтона повлиять на результаты российских выборов с помощью "кремлевского доклада", заявил РИА Новости представитель Белого дома Радж Шах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают публикацию так называемого "кремлевского доклада" прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

"Нет. Я думаю доклад будет говорить сам за себя", — сказал Шах на вопрос, ответит ли Белый дом на обвинения в попытке вмешаться в выборы в России.

Также ранее стало известно, что администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.