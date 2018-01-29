В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,1

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 55 километрах к востоку от Алма-Аты, сообщается в понедельник на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки минобразования республики (СОМЭ).

"Двадцать десятого января в 20.36 (17.36 мск) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 55 километрах к востоку от Алма-Аты на территории Казахстана. Магнитуда 5,1", — говорится в сообщении.

Очаг располагался на глубине пяти километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.