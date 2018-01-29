Волкер выразил надежду на скорейшее возвращение российских офицеров в СЦКК

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в ходе телефонного брифинга заявил, что надеется на скорейшее возвращение российских представителей в СЦКК.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.