В Баку вспыхнул пожар в жилом доме из-за утечки газа

БАКУ, 29 янв — РИА Новости. В столице Азербайджана вспыхнул пожар, под завалами могут быть люди, передает в понедельник Sputnik Азербайджан.
По данным агентства, пожар произошёл в жилом доме на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе.
"Предварительно причиной взрыва является утечка газа. Есть предположение, что под завалами могут быть люди",- говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, в здании начался пожар, на месте также работают пожарные.