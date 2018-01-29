В Баку вспыхнул пожар в жилом доме из-за утечки газа

БАКУ, 29 янв — РИА Новости. В столице Азербайджана вспыхнул пожар, под завалами могут быть люди, передает в понедельник Sputnik Азербайджан.

По данным агентства, пожар произошёл в жилом доме на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе.

"Предварительно причиной взрыва является утечка газа. Есть предположение, что под завалами могут быть люди",- говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, в здании начался пожар, на месте также работают пожарные.

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