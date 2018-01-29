В Таджикистане запретили ввоз нехаляльной мясной продукции

ДУШАНБЕ, 29 янв – РИА Новости. Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции. Это требование было предъявлено Государственной службой ветеринарного контроля страны ко всем поставщикам мясных продуктов, сообщает Sputnik Таджикистан.
Таджикские власти уведомили своих зарубежных коллег об ужесточении требований на ввоз мясной продукции. Отныне иностранные поставщики могут завозить товар исключительно с наличием соответствующей аккредитации.
Большинство населения Таджикистана составляют мусульмане, которые потребляют халяльную продукцию и не используют мясо и мясную продукцию, забитое не по канонам ислама.
Халяль, халал (разрешенный) — всё то, что разрешено и допустимо в исламе (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.
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