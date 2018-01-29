В Таджикистане запретили ввоз нехаляльной мясной продукции

ДУШАНБЕ, 29 янв – РИА Новости. Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции. Это требование было предъявлено Государственной службой ветеринарного контроля страны ко всем поставщикам мясных продуктов, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Для получения такого разрешения наши специалисты должны воочию увидеть процесс производства на зарубежном предприятии. Кроме того, продукция должны содержать маркировку "Халяль". Только с такими условиями производитель получит разрешение на ввоз своей продукции в Таджикистан", — заявили в ведомстве.

Таджикские власти уведомили своих зарубежных коллег об ужесточении требований на ввоз мясной продукции. Отныне иностранные поставщики могут завозить товар исключительно с наличием соответствующей аккредитации.

Большинство населения Таджикистана составляют мусульмане, которые потребляют халяльную продукцию и не используют мясо и мясную продукцию, забитое не по канонам ислама.

Ранее сообщалось, что Таджикистан стал 26-м в мировом рейтинге халяльного туризма. В общем списке он вошел в первую тридцатку стран, набрав 54,7 балла. В категории качества халяльной продукции, по версии Global Muslim Travel Index, который ежегодно составляет компания CrescentRating совместно с MasterCard, Таджикистан набрал 69,5 балла, обогнав Россию (61 балл), Туркменистан (9 баллов).

Халяль, халал (разрешенный‎) — всё то, что разрешено и допустимо в исламе (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.

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