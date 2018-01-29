В Южной Корее заявили, что никогда не признают КНДР ядерной державой

ТОКИО, 29 янв — РИА Новости. Южная Корея никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы и намерена продолжить усилия для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, а любая попытка применения ядерного оружия Пхеньяном была бы равносильна самоубийству, заявил министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

"Республика Корея ни при каких условиях не признает КНДР в качестве ядерной державы. С одной стороны, Республика Корея продолжит решительно отвечать на провокационные действия КНДР, а с другой, мы задействуем все возможные меры, в том числе санкционные и диалог, чтобы достичь полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Сон Ён Му, выступая на форуме по вопросам безопасности под эгидой Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) в Сингапуре. Трансляция мероприятия ведется на сайте форума.

По мнению главы южнокорейского оборонного ведомства, идея, что КНДР может использовать ядерное оружие с целью объединения двух Корей является "анахроничной".

"Если КНДР попытается применить ядерное вооружение против Южной Кореи или США, она, скорее всего, будет стерта с лица земли. Я полагаю, что подобная ситуация никогда не возникнет, так как то, что мы видим в настоящее время, является очередным витком пропагандистской стратегии Ким Чен Ына. Я полагаю, что действия и заявления КНДР есть ничто больше, как послание Южной Корее и США не вмешиваться во внутренние дела страны (КНДР — ред.)", — заявил министр.

Сон Ён Му подчеркнул, что "обладание ядерным оружием не означает, что его можно применять".