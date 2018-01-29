МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Обвинения британских спецслужб в адрес министра обороны королевства Гэвина Уильямсона в разглашении секретных данных находятся "за гранью здравого смысла", написал первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич на Facebook.

"Уважаемая нами страна, с великолепными сыскными традициями, докатилась до такого пещерного уровня. Полная потеря профессионализма", — считает он.

В прошлую пятницу Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил о возможной атаке России на британскую инфраструктуру, "под угрозой" оказались линии электропередач и газопроводы, связывающие Великобританию с континентом. В российском Минобороны отметили, что эти страхи достойны отражения в комиксах, а информация о расположении трубопроводов и электростанций так же "секретна", как фотографии Биг Бена или Вестминстерского аббатства.

Позднее газета The Sunday Times со ссылкой на военные источники сообщила, что сотрудники британской разведки "пришли в ярость" из-за слов Уильямсона об "агрессивных планах Москвы".