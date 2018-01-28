Анастасиадис лидирует на выборах президента Кипра

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017

АФИНЫ, 28 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис лидирует на президентских выборах, он набирает 35,75% голосов после подсчета 50,4% голосов избирателей, сообщает министерство внутренних дел, которое отвечает за выборы.

Представитель левой партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас набирает 29,34% голосов.

На третьем месте — Николас Пападопулос от центристской Демократической партии (ДИКО). На данный момент он набрал 26% голосов.

Неожиданно много голосов — 5,95% — получил представитель националистического "Национального народного фронта" (ЭЛАМ) Христос Христу.

Всего в выборах участвуют девять кандидатов в президенты.

Избирательная комиссия сообщила, что явка составила 71,4%. Это намного ниже, чем в 2013 году, когда выбирать президента пришли 83,14% киприотов. На парламентских выборах 2016 года голосовали 66,74% избирателей.

Второй тур голосования запланирован на 4 февраля.