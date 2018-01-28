Казахстан осудил теракт с использованием машины скорой помощи в Кабуле

АЛМА-АТА, 28 янв — РИА Новости. Казахстан решительно осуждает теракт в дипломатическом районе Кабула и считает использование машины скорой помощи в преступных целях циничным и подлым, говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД республики.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан". По последним данным, число погибших в результате взрыва возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения. Как сообщают СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.

"Казахстан решительно осуждает бесчеловечный террористический акт в дипломатическом квартале Кабула 27 января 2018 года, в результате которого погибли десятки мирных граждан. Использование автомобиля скорой помощи в преступных целях является особенно ужасным, циничным и подлым", — говорится в заявлении.

МИД Казахстана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Казахстан заявляет, что народ Афганистана вынес достаточно насилия, и вновь призывает международное сообщество оказывать поддержку этой стране через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии", — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Казахстана.