Казахстан осудил теракт с использованием машины скорой помощи в Кабуле

АЛМА-АТА, 28 янв — РИА Новости. Казахстан решительно осуждает теракт в дипломатическом районе Кабула и считает использование машины скорой помощи в преступных целях циничным и подлым, говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД республики.
"Казахстан решительно осуждает бесчеловечный террористический акт в дипломатическом квартале Кабула 27 января 2018 года, в результате которого погибли десятки мирных граждан. Использование автомобиля скорой помощи в преступных целях является особенно ужасным, циничным и подлым", — говорится в заявлении.
МИД Казахстана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Казахстан заявляет, что народ Афганистана вынес достаточно насилия, и вновь призывает международное сообщество оказывать поддержку этой стране через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии", — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Казахстана.