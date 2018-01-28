МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Starbucks Corporation не планируют выходить на украинский рынок. Об этом изданию capital.ua сообщили в пресс-службе сети кофеен, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко, сделанное им на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не планируем работу в Украине", — заявил представитель компании, отказавшись от более развернутого комментария.

Ранее Кличко, выступая на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, заявил, что известная на Западе сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность выхода на рынок Украины. "Вопрос о выходе на украинский рынок уже изучается в глобальной кофейной компании", — сказал он.

Ранее киевский градоначальник рассказал о "ежедневном преодолении вызовов" в своей карьере и признался, что не умеет "красиво говорить". "Меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно, как оценивают то, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю", — сказал Кличко.