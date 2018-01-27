Посол России в Польше принял участие в траурных мероприятиях в Освенциме

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. В России всегда с благодарностью будут помнить польских союзников, помогавших бороться с фашизмом, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
"В нашей благодарной памяти навсегда останутся наши товарищи по оружию – поляки, сражавшиеся в рядах Народного Войска Польского вместе с Красной Армией и в рядах союзников на Западе. Мы помним и высоко ценим вклад наших союзников в Победу над общим врагом", — отметил он.
Андреев напомнил, что в декабре 2017 года генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию о недопустимости героизации нацизма, потворства современным формам расизма, ксенофобии и нетерпимости.
"К сожалению, и сегодня есть страны, где поднимают голову неонацисты, возводятся в ранг национальных героев те, кто сотрудничал с нацистами и уничтожал мирное население по признаку "неправильной национальности", устраиваются марши и факельные шествия националистов под лозунгами национальной исключительности и расовой нетерпимости, а памятникам в честь тех, кто с фашизмом боролся, объявляется война", — отметил посол.
Во время траурных мероприятий в Освенциме и других городах Польши проходят молебны, возложение цветов, встречи бывших узников с официальными лицами.