Посол России в Польше принял участие в траурных мероприятиях в Освенциме

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. В России всегда с благодарностью будут помнить польских союзников, помогавших бороться с фашизмом, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

"Мы в России и других государствах бывшего СССР в этот день вспоминаем миллионы наших соотечественников – русских, украинцев, белорусов, татар, евреев, казахов, грузин, узбеков, азербайджанцев, молдаван, людей десятков других национальностей, – плечом к плечу сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, освобождая свою страну и оккупированные Германией страны Европы", — сказал посол во время памятных мероприятий по случаю 73-й годовщины освобождения фашистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау возле города Освенцим.

"В нашей благодарной памяти навсегда останутся наши товарищи по оружию – поляки, сражавшиеся в рядах Народного Войска Польского вместе с Красной Армией и в рядах союзников на Западе. Мы помним и высоко ценим вклад наших союзников в Победу над общим врагом", — отметил он.

Андреев напомнил, что в декабре 2017 года генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию о недопустимости героизации нацизма, потворства современным формам расизма, ксенофобии и нетерпимости.

"К сожалению, и сегодня есть страны, где поднимают голову неонацисты, возводятся в ранг национальных героев те, кто сотрудничал с нацистами и уничтожал мирное население по признаку "неправильной национальности", устраиваются марши и факельные шествия националистов под лозунгами национальной исключительности и расовой нетерпимости, а памятникам в честь тех, кто с фашизмом боролся, объявляется война", — отметил посол.

"В нынешние времена так называемой "пост-правды" под воздействием политической конъюнктуры и информационных войн зачастую происходит смещение понятий, искажается представление о добре и зле, преступники становятся "борцами за свободу", а освободители – "оккупантами" и "душителями свободы". Аушвиц – это то место, где страшная трагедия прошлого должна служить суровым уроком нынешнему и будущим поколениям, где у людей должен формироваться стойкий иммунитет от заболевания исторической амнезией. Здесь уж точно не должно быть сомнений в том, кто палачи, кто жертвы и кто освободители. Пусть никогда не повторится безумие Аушвица. Пусть над всеми нами будет мирное небо", — добавил он.

Во время траурных мероприятий в Освенциме и других городах Польши проходят молебны, возложение цветов, встречи бывших узников с официальными лицами.