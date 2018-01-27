Польша не примет "ни одну из преступных идеологий", заявил Моравецкий

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польша не согласится ни на одну из преступных идеологий, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время памятных мероприятий по случаю 73-й годовщины освобождения фашистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау возле города Освенцим.

"Чистейшее зло против человека и других народов. Люди были лишены всего человеческого. Произошедшее тогда страшное преступление было отделено от мира не только высокой стеной с колючей проволокой, но и страшной, темной, гитлеровской, нацистской идеологией", — заявил Моравецкий.

"Не может быть принятия никакой преступной идеологии как немецкий нацизм, коммунизм, расизм, антисемизм. Мы будем помнить о механизмах смерти, которые тогда применялись. Мы обязаны это помнить", — добавил он.

Польский премьер пообещал, что в его стране будут хранить память о жертвах нацизма. "Лагеря смерти как предостережения должны оставаться в нашей памяти. Есть страны, где это не так. Мы не согласны на оправдание зла. В Освенциме зло продемонстрировало свою самую темную сторону. Мы должны бороться за правду и справедливость, давать миру надежду", — заключил Моравецкий.

Во время траурных мероприятий в Освенциме и других городах Польши проходят молебны, возложение цветов, встречи бывших узников с официальными лицами.