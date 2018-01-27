Экс-глава Пентагона призвал создать план на случай войны с Россией

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. НАТО необходимо разработать план военных действий на случай конфликта с Россией, заявил бывший министр обороны США Эштон Картер в ходе выступления на сессии по вопросам кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, что нам и коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Нам также нужен план на случай вторжения "зеленых человечков" в прибалтийские государства, где они (Россия — Прим. ред.) могут использовать национальные меньшинства", — сказал Картер.

Бывший глава Пентагона также отметил, что США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены. Однако за последнее время ситуация изменилась, в связи с чем остро встал вопрос о необходимости военного плана на случай конфликта с Россией.

Ранее Картер заявил о начале новой холодной войны между Россией и США.