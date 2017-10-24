Экс-глава Пентагона: Россия и США открыли новую главу холодной войны

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новая глава холодной войны открыта в отношениях между США и Россией, заявил экс-глава Пентагона Леон Панетта.

"У нас новая глава холодной войны с Россией", — сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.

По его мнению, США должны играть значительную роль на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Бывший министр обороны США полагает, что США должны сдерживать влияние России на Ближнем Востоке и провести "разграничительные линии".

"Если вы не будете действовать жестко с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он будет извлекать из этого выгоду. Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин) не может пересечь", — считает Панетта.

По его мнению, нынешняя администрация США "не очень хорошо" ведет дела с Россией. "Вы не можете просто надеяться, что в какой-то момент они (Россия — ред.) станут "хорошими парнями". Вы должны быть жесткими с ними, и если вы говорите, что что-то случится, то вы придерживаетесь этого. Вы можете вести переговоры с Путиным, мы делали это, и мы достигали успеха в прошлом. Но вы должны это делать с позиции силы", — полагает экс-глава Пентагона.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что верит в решение проблем между Россией и США, однако для этого необходимо желание Вашингтона.