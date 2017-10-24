Экс-глава Пентагона: Россия и США открыли новую главу холодной войны

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новая глава холодной войны открыта в отношениях между США и Россией, заявил экс-глава Пентагона Леон Панетта.
По его мнению, США должны играть значительную роль на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Бывший министр обороны США полагает, что США должны сдерживать влияние России на Ближнем Востоке и провести "разграничительные линии".
"Если вы не будете действовать жестко с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он будет извлекать из этого выгоду. Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин) не может пересечь", — считает Панетта.
В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что верит в решение проблем между Россией и США, однако для этого необходимо желание Вашингтона.