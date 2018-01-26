Российское посольство отметило рост агрессивной риторики Лондона

ЛОНДОН, 26 янв — РИА Новости. Представитель посольства России в Великобритании отмечает "рост агрессивной риторики" Лондона в отношении РФ в связи с заявлениями министра обороны страны Гэвина Уильямсона.
Ранее Уильямсон в статье для Daily Telegraph выразил мнение, что "Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства".
В посольстве напомнили, что в концептуальном британском "Стратегическом обзоре в области обороны и безопасности-2015" утверждается, что "Россия стала более агрессивным, авторитарным и националистическим государством, противопоставляющим себя Западу".
"После этого рядом антироссийских заявлений отметились представители министерства обороны Великобритании", — сказал представитель дипмиссии.
По его словам, большинство британцев хочет наладить отношения с Россией, а военно-политические круги, напротив, настроены агрессивно и "запугивают собственное население ради получения дополнительных нескольких миллиардов фунтов из государственного бюджета".