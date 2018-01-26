Российское посольство отметило рост агрессивной риторики Лондона

ЛОНДОН, 26 янв — РИА Новости. Представитель посольства России в Великобритании отмечает "рост агрессивной риторики" Лондона в отношении РФ в связи с заявлениями министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

"С тревогой констатируем нарастание агрессивной риторики британских официальных лиц в отношении России. Последним примером, подтверждающим эту опасную тенденцию, являются высказывания Гэвина Ульямсона. Вызывает вопрос, какую цель преследуют такие заявления, и понимает ли британская сторона их истинную цену", — говорится в заявлении представителя посольства.

Ранее Уильямсон в статье для Daily Telegraph выразил мнение, что "Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства".

В посольстве напомнили, что в концептуальном британском "Стратегическом обзоре в области обороны и безопасности-2015" утверждается, что "Россия стала более агрессивным, авторитарным и националистическим государством, противопоставляющим себя Западу".

По мнению российских дипломатов, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей "банкетной речи" 13 ноября 2017 года обвинила Россию в попытках "посеять смуту на Западе", дав тем самым старт "очередному витку оголтелой русофобской кампании на территории Соединенного Королевства".

"После этого рядом антироссийских заявлений отметились представители министерства обороны Великобритании", — сказал представитель дипмиссии.

По его словам, большинство британцев хочет наладить отношения с Россией, а военно-политические круги, напротив, настроены агрессивно и "запугивают собственное население ради получения дополнительных нескольких миллиардов фунтов из государственного бюджета".