Порошенко призвал Европу создать коалицию против России

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал европейские страны объединиться против России и создать "новую коалицию". Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.
По его мнению, страны Европы должны вместе "противостоять агрессии".
Помимо президента Украины, в сессии приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте, лидер Польши Анджей Дуда и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.
Во время дискуссии Грибаускайте заявила, что основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ.