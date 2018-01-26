Порошенко призвал Европу создать коалицию против России

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал европейские страны объединиться против России и создать "новую коалицию". Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула незаявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе", — сказал Порошенко во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента".

По его мнению, страны Европы должны вместе "противостоять агрессии".

Помимо президента Украины, в сессии приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте, лидер Польши Анджей Дуда и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

Во время дискуссии Грибаускайте заявила, что основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ.