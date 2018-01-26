В Литве заявили о необходимости странам Балтии укреплять границы с Россией

ВИЛЬНЮС, 26 янв — РИА Новости. Основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Усиление обороны восточного фланга является приоритетом для нашего региона. Учения "Запад" продемонстрировали, что мы столкнулись не только с военными, но и гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все важнее", — сказала Грибаускайте.

В пятницу глава балтийской республики вместе с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Петром Порошенко, а также еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнесом Ханом провела интерактивную сессию "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения имеют сугубо оборонительный характер, на них отрабатывается борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы.

Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ажиотаж западных СМИ вокруг "Запада-2017" — прикрытие активности НАТО у границ РФ.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал в интервью радиостанции LRT, что из-за белорусско-российских учений "Запад-2017" жители страны "запуганы более, чем требует ситуация", хотя на самом деле угроза минимальна.