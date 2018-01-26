Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

МАДРИД, 26 янв — РИА Новости. Испанское правительство объявило персоной нон грата посла Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа в ответ на аналогичные действия Каракаса.

"Правительство решило объявить персоной нон грата посла Венесуэлы. Мы приняли это решение в ответ на решение правительства Венесуэлы выдворить из страны испанского посла Хесуса Силву Фернандеса", — заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства официальный представитель кабмина, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго.

Он добавил, что посол Венесуэлы в настоящее время не находится в Испании, поскольку ранее был отозван для консультаций своим правительством. Однако формально на то, чтобы покинуть страну, правительство Испании дало главе венесуэльского диппредставительства 72 часа.

Правительство Венесуэлы в четверг объявило посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персоной нон грата в связи с "агрессией" и "вмешательством во внутренние дела". В среду глава МИД Хорхе Арреаса сообщил об отзыве посла Венесуэлы в Испании из-за "колониальной агрессии правительства Королевства Испании".