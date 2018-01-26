Кухня раздора: Facebook заблокировал аккаунт кулинара из-за спора о долме

БАКУ, 26 янв — РИА Новости. Известный российский кулинар азербайджанского происхождения, телеведущий и автор книг Сталик Ханкишиев пожаловался на блокировку своего аккаунта в Facebook.

Как рассказал сам кулинар в беседе со Sputnik Азербайджан , он публиковал полемические статьи, призывающие обсудить происхождение некоторых региональных и национальных блюд, в частности, долмы.

"Обращался я к конкретному человеку, который последнее время дает очень много интервью российским средствам массовой информации, в которых дезинформирует российское сообщество о происхождении многих блюд", — заявил Ханкишиев.

По его словам, к дискуссии подключились друзья его оппонента, которые высказывали в адрес кулинара оскорбления и угрозы.

Ханкишиев рассказал, что дискуссия не состоялась, при этом администрацию Facebook "засыпали жалобами" на его статьи. Он подчеркнул, что в его публикациях не было нарушений законов или правил социальной сети.

"Но благодаря тому, что этих доносов было очень много, администрация Facebook, видимо, действует как робот. Просто взяли и заблокировали меня на 30 дней", — посетовал Ханкишиев.

Он призвал всех, кто понимает важность отстаивания национальной кулинарии, заходить к нему в ЖЖ и распространять в Facebook то, что он пишет.

"Надо сделать так, чтобы правду прочитали миллионы", — заключил Ханкишиев.

Долма — распространенное в Закавказье и других регионах блюдо. Армения и Азербайджан отстаивают право считать его неотъемлемой частью своей национальной кухни.

В декабре 2017 года комитет ЮНЕСКО включил долму в список нематериального культурного наследия от Азербайджана.

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