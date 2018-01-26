Суд в Казахстане арестовал на два месяца водителей сгоревшего автобуса

АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. Суд в Казахстане санкционировал арест водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса, 52 пассажира которого погибли в результате возгорания, передает в пятницу агентство Sputnik Казахстан.

На прошлой неделе автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них — его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

"Суд санкционировал арест на два месяца водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области", — говорится в сообщении.

В четверг прокуратура Актюбинской области сообщила о задержании троих водителей сгоревшего автобуса по подозрению в нарушении правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности. По данным областной прокуратуры, в ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности: в салоне автобуса была использована паяльная лампа.