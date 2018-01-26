Глава МИД Британии гордится родственными связями с мумией XVIII века

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что "очень горд" и "рад слышать" новость о том, что женщина, чьи мумифицированные останки обнаружили десятки лет назад, оказалась его дальней родственницей.

"Очень рад услышать о своей "прапрамумии"… Очень горд", — заявил Джонсон в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что мумифицированное тело женщины обнаружили в 1975 году под алтарем одной из церквей швейцарского города Базель. В то время ученые не смогли идентифицировать личность женщины, однако тесты подтвердили, что женщина, скорее всего, погибла от отравления ртутью, которой в то время лечили сифилис. Позднее историки предположил, что женщина могла принадлежать к богатому роду Бишофф, члены которого проживали в Базеле в XVIII веке.

Новое исследование ДНК найденной мумии доказало ее родственную связь с членами богатого рода Бишофф, члены которого проживали в Базеле в XVIII веке. После ученые установили и имя женщины – Анна Катарина Бишофф, потомком которой по материнской линии является Борис Джонсон. Анна Катарина родилась в Базеле в 1719 году, была замужем за служителем церкви и умерла после того, как заразилась сифилисом от одного из пациентов, за которыми она ухаживала в больнице, сообщают британские СМИ.