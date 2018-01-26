В Таджикистане осудили троих мужчин, пытавшихся примкнуть к ИГ*

ДУШАНБЕ, 26 янв — РИА Новости. Три гражданина Таджикистана приговорены к 12,5 и 13 годам заключения попытку вступить в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, передает в пятницу агентство Sputnik Таджикистан со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"В Душанбе трое граждан Таджикистана, пытавшиеся вступить в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, приговорены к заключению", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в октябре 2016 года гражданин Таджикистана Сафоев, находясь на заработках в России, присоединился в интернете к группе, пропагандирующей идеи ИГ*. В ведомстве заявили, что в апреле 2017 года Сафоев вылетел из Москвы в Стамбул, где встретился с человеком, обещавшим оказать содействие в отправке на территорию Сирии для присоединения к боевикам ИГ*. Однако сотрудники турецких спецслужб задержали Сафоева и передали таджикской стороне.

Суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил его к 12,5 годам лишения свободы. "Еще два гражданина Таджикистана – Шарипов и Зокиров приговорены за попытку вступить в ряды ИГ* судом душанбинского района Сино к 13 годам лишения свободы каждый", — передает агентство.

Все новости Таджикистана читайте на сайте Sputnik Таджикистан>>