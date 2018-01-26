В Совфеде объяснили, чем вызваны обвинения России в покупке угля из КНДР

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Обвинения в адрес России в экспорте угля из КНДР в обход санкций ООН беспочвенны, инспирированы США и связаны с начавшимся диалогом Пхеньяна и Сеула, в котором Вашингтон не заинтересован, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе утверждает, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН.

"Это абсолютно бессмысленно. Мы импортируем собственный уголь из Кузбасса и не знаем, куда его девать", — заявил Джабаров.

Он усматривает в этих сообщениях очередную попытку США обвинить Россию "во всех грехах".

"И связано это именно с начавшимся диалогом Пхеньяна и Сеула. Вашингтон абсолютно не заинтересован в этом диалоге, крайне расстроен, что обошлось без его участия. Отсюда попытки США усилить давление на Пхеньян и напугать Сеул", — полагает сенатор.

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