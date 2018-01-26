Посол России в Сеуле оценил присутствие США на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Наращивание военного присутствия США на Корейском полуострове, включая установку систем ПРО, выходит за рамки решения задачи по сдерживанию "северокорейской угрозы", заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Исходим из того, что непрерывное наращивание вооруженного присутствия США в районе Корейского полуострова, включая установку на Юге американских систем ПРО, явно выходит за рамки решения задачи сдерживания "северокорейской угрозы", — сказал посол.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.