В ДНР заявили о гибели трех человек из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Три человека погибли в результате обстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики к северу от Донецка со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пятницу в оперативном командовании ДНР.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

"Вчера позиции подразделений ВС ДНР в районе Верхнеторецкого (к северу от Донецка — ред.) подверглись мощному обстрелу из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия со стороны противника. В результате огня ВСУ двое военнослужащих ВС ДНР погибли, один защитник республики получил ранения, от которых скончался в медицинском учреждении",- сказал представитель оперативного командования ДНР.