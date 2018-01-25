В Казахстане задержали трех водителей сгоревшего автобуса

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Автобус горит на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

АЛМА-АТА, 25 янв – РИА Новости. Трое водителей автобуса, сгоревшего в Актюбинской области Казахстана, задержаны по подозрению в нарушении правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности, сообщила в четверг прокуратура Актюбинской области на своем сайте.

В прошлый четверг автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них — его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

По данным областной прокуратуры, в ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности — в салоне автобуса была использована паяльная лампа.

"24 января в 22.40 по Актюбинскому времени (20.40 мск) все три водителя автобуса задержаны и водворены в ИВС УВД города Актобе… Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех трех водителей автобуса", — говорится в сообщении.