В Молдавии объяснили, почему писателя Миропольского не пустили в страну

КИШИНЕВ, 24 янв – РИА Новости. Российского писателя Дмитрия Миропольского и его супругу не пустили в Молдавию, так как они не смогли подтвердить цель своего визита в страну, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе пограничной полиции республики.

"Двум гражданам Российской Федерации отказали во въезде в Молдавию в связи с тем, что они не выполнили условия для пересечения государственной границы, не подтвердив цель своего визита. В ходе проверки они сделали противоречивые заявления и не смогли предоставить документы, подтверждающие их слова", — отметил представитель погранполиции.

По словам собеседника агентства, Миропольский вместе с супругой вернутся в Россию рейсом Кишинев-Москва.

Миропольский — российский писатель и сценарист, автор сценариев к нескольким историко-приключенческим картинам, в том числе "Княжна Тараканова", "18-14".

Ранее власти Молдавии также неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. На прошлой неделе погранполиция Молдавии не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.