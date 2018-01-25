Граждан Казахстана, пострадавших при ЧП с автобусом, выписали из больницы

АСТАНА, 25 янв — РИА Новости. Трое граждан Казахстана, пострадавшие при возгорании автобуса с людьми в Актюбинской области республики, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения региона.

На прошлой неделе автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них — его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

"Выписали троих жителей Казахстана, двое граждан Узбекистана пока в больнице", — сказал собеседник агентства.

По его словам, граждане Узбекистана также готовы к выписке, решается вопрос, касающийся их возвращения на родину.