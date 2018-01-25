Бывший глава СБУ рассказал, как Украина подарила США "безопасность"

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что Украина больше других стран способствовала укреплению безопасности США. Об этом он рассказал в эфире телеканала Newsone.

"Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединенных Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США", — отметил он.

При этом сегодня, по его словам, возможности Вашингтона по оказанию помощи Киеву ограничены. "Внутри Соединенных Штатов есть большинство в Конгрессе, которое привержено относится к Украине в плане понимания и значения для всей системы евроатлантической безопасности, свободного демократического мира. В то время, как действующий президент имеет другую точку зрения", — пояснил Смешко.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп — прагматик, который хочет "хороших отношений с Россией".

Ранее представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что США не выполнили обязательства по защите Украины в соответствии Будапештским меморандумом.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Великобритания. Это международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которым Киев лишался права обладания ЯО.