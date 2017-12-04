Депутат Рады заявил, что США "не выполнили обязательство по защите Украины"

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. США не выполнили обязательство по защите Украины согласно Будапештскому меморандуму, заявил журналистам в понедельник депутат парламента Украины, представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Будапештский меморандум по Украине в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Великобритания. Это международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. После присоединения Киева к договору он был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать Украине безопасность.

"Наши американским партнерам и европейским партнерам выгодно держать самих себя в теплой ванне. США не выполнили свои обязательства по защите Украины и даже Будапештский меморандум, который был больше бумагой, содержащей моральные обязательства, фактически забыт. И та помощь, которую оказывает Америка или Европа — она мизерна относительно тех потерь, которые понесла Украина в результате российской агрессии… Америка должна выполнять свои обязательства в отношении нас, иначе весь мир будет понимать, что их слово не стоит ничего", — сказал Геращенко во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.