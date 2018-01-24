В Узбекистане похоронили 52 погибших при ЧП с автобусом в Казахстане

ТАШКЕНТ, 24 янв – РИА Новости. Тела всех 52 граждан Узбекистана, погибших при возгорании автобуса в Казахстане, опознаны и похоронены на родине, сообщил РИА Новости в среду представитель МЧС республики.

В прошлый четверг автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них — его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

"Анализ ДНК проведен, процесс опознания завершен, все 52 тела погибших при пожаре опознаны" — уточнил собеседник агентства. Он сообщил, что во вторник все тела погибших были доставлены родственникам в Ташкент и четыре области страны, состоялись похороны.

Представитель МЧС сообщил, что в домах, где проживали погибшие, дежурят психолог, врачи скорой помощи, представители мусульманского духовенства. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.

После ЧП президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса. В комиссию, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств.

Ранее сообщалось, что Мирзиеев распорядился выплатить пособия семьям погибших, их размер не сообщается. Кроме того, местные органы власти выделили родственникам материальную помощь и продукты питания на проведение поминальных мероприятий.