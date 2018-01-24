В Иране ответили на обвинения США о стремлении получить ядерное оружие

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми в ответ на слова вице-президента США Майка Пенса.

Пенс во время визита в Израиль в понедельник заявил, что американская администрация не позволит Ирану получить ядерное оружие и больше не "сертифицирует" соглашение по иранской атомной программе с ним.

"Вопреки лукавым и спекулятивным словам этого американского чиновника Исламская Республика Иран никогда не стремилась к получению ядерного оружия", — говорится в сообщении в Telegram-канале Касеми. По его словам, соглашение по иранскому атому вскрыло "многолетнее вранье американцев" странам мира и общественности.

Представитель иранского МИД отметил, что "постоянные и безрезультатные усилия" США создать "искусственные и лживые угрозы" в Персидском заливе и на Ближнем Востоке нацелены исключительно на злонамеренное сохранение обстановки нестабильности в регионе и долгосрочные цели "сионистского режима", чтобы помешать сближению и единству исламских стран.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

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