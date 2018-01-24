В Иране ответили на обвинения США о стремлении получить ядерное оружие

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми в ответ на слова вице-президента США Майка Пенса.
"Вопреки лукавым и спекулятивным словам этого американского чиновника Исламская Республика Иран никогда не стремилась к получению ядерного оружия", — говорится в сообщении в Telegram-канале Касеми. По его словам, соглашение по иранскому атому вскрыло "многолетнее вранье американцев" странам мира и общественности.
Представитель иранского МИД отметил, что "постоянные и безрезультатные усилия" США создать "искусственные и лживые угрозы" в Персидском заливе и на Ближнем Востоке нацелены исключительно на злонамеренное сохранение обстановки нестабильности в регионе и долгосрочные цели "сионистского режима", чтобы помешать сближению и единству исламских стран.
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