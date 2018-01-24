У коалиции Ирана и России против США есть перспективы, считает эксперт

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Региональная коалиция Ирана и России для противодействия США на Ближнем Востоке имеет перспективу, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Как сообщалось ранее, помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави предложил создать коалицию с участием России для противодействия США. Региональный альянс, помимо России и Сирии, мог бы включать также Пакистан и Ирак.

"Идея, на мой взгляд, очень перспективна. Она, конечно, будет встречать противодействие со стороны западной коалиции, которая в любом случае поставит международные отношения Ирана на грань войны с США. Иран будет заинтересован в союзе с Россией", – сказал Подберёзкин.

По его словам, Иран претендует, по меньшей мере, на сохранение своего суверенитета и идентичности в регионе, независимости от политики Запада, а как максимум – на роль региональной державы и лидерство в возможном региональном объединении.

"В настоящее время Россия, по сути дела, столкнулась с единым фронтом, с единой западной коалицией во главе с США. В эту коалицию входят фактически все европейские страны, а в целом более 60 стран. Россия должна искать союзников, и Иран в этом смысле хороший союзник", – добавил Подберёзкин.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.