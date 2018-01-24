СМИ: в Иране предложили создать коалицию с Россией для противодействия США

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави предложил создать коалицию с участием России для противодействия США, передает иранское агентство Fars.

"Иран, создав региональный альянс, который, помимо России и Сирии, будет включать Пакистан и Ирак, может противодействовать американской коалиции", — приводит агентство слова Сафави.

Стратегия США, считает помощник Хаменеи, в новом году заключается в "сохранении очага конфликтности в регионе", а также его расширении, из чего Вашингтон стремится получить политические, экономические и военные выгоды.

По словам Сафави, США "организацией сил из 30 тысяч человек" хотят содействовать образованию автономного курдского региона, действия же американцев, отметил он, нарушают международные нормы, касающиеся уважения к территориальной целостности государств.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством"*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

* Запрещенная в России террористическая организация.