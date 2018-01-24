В Крыму не видят возможности для улучшения отношений с Киевом при Порошенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Убеждать украинские власти в законности воссоединения Крыма с Россией на данном этапе бесполезно, до смены киевского режима в отношениях Украины и РФ ничего не поменяется, считает депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

"Как показывает мировая практика, паранойя и шизофрения не лечится… До смены киевского режима в наших отношениях ничего не поменяется", — сказал Бальбек в интервью РИА Новости.

При этом депутат считает, что на данном этапе можно было бы создать контактную группу на уровне общественной дипломатии, чтобы украинские политики могли приехать в Крым и лично убедиться в выборе крымчан. Однако он отмечает, что на Украине могут возникнуть серьезные препятствия для формирования такой группы.

"Любая контактная группа со стороны Украины по прибытии на Родину будет арестована как враг народа и предатели. Кто захочет быть в такой группе?", — подчеркнул депутат.

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