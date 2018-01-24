Руслан Бальбек: санкции бьют по экономике, но русский дух из нас не выбить

Доклад конгресса США о новых санкциях в отношении России может быть опубликован 29 января. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, который попал в американский санкционный список в ноябре 2016 года, рассказал в интервью РИА Новости, как санкции отразились на его жизни и жизни крымчан.
— Руслан Исмаилович, Конгресс США в конце января должен опубликовать доклад о новых антироссийских санкциях. На ваш взгляд, на Западе продолжают путь конфронтации?
— США и ЕС не могут простить возвращение России в число весомых игроков большой политики. В расчетливых западных умах почему-то бытует мнение, что если ущемить российское общество, то оно обязательно "включит заднюю передачу", но это заблуждение, мы свое национальное самосознание на элементы комфорта не меняем. И хотя, без сомнения, санкции бьют по нашей экономике, русский дух из нас не выбить.
— Вы стали фигурантом санкционных списков в ноябре 2016 года после избрания депутатом Госдумы от Крыма. Как это отразилось на вашей работе, образе жизни, семьи?
— Санкции на моей работе не отражаются. Я ведь российский парламентарий и решать проблемы граждан других стран не планирую. И семья меня поддерживает. К тому же на сегодняшний день само нахождение в санкционных списках — это достоинство, а не проблема.
— Не расстраиваетесь, что вошли в невыездную категорию населения и даже как турист не можете пока, к примеру, побывать в европейских городах?
— В Европе, без сомнения, красивые города, но слишком сильная аура русофобии. Что мне там, российскому гражданину, делать? Даже самый смелый человек ощущает дискомфорт в змеиной яме. На сегодняшний день другого аналога для европейской политики и поведения я не нахожу.
— Если откровенно, по вашему мнению, возможно ли ослабление или отмена западных санкций?
— В краткосрочной перспективе не думаю, что противостояние закончится и санкционная политика давления на Россию полностью будет отменена.
— Если бы вам представилась возможность посетить с официальным визитом одну из стран мира, какая была бы первой?
— Я бы хотел поехать в Турцию, чтобы сказать местной крымско-татарской общине: "Не слушайте изгоев и предателей, вашим братьям в России ничто не мешает дышать полной грудью".
— А что вам сейчас мешает поехать в Турцию? Страна не присоединилась к западным санкциям.
— В мае в Турции планируются Дни культуры крымских татар. Вполне возможно, что я приму в них участие.
— Как вы думаете, Киев когда-нибудь признает Крым частью России?
— Как показывает мировая практика, паранойя и шизофрения не лечатся. И убеждать буйно помешанных из палаты №6 — бесполезное занятие. До смены киевского режима в наших отношениях ничего не поменяется.
— Может быть, стоит создать некий аналог контактной группы, чтобы украинские политики приехали в Крым и сформировали позицию по крымским событиям?
— Любая контактная группа со стороны Украины по прибытии на родину будет арестована как враги народа и предатели. Кто захочет быть в такой группе?
— Как жители Украины, по вашему мнению, воспринимают крымские события? Не завидуют ли они судьбе крымчан?
— Я думаю, что народ Украины скучает по домайданной жизни. А завидует он чему-то или нет, сложно ответить, потому что люди сейчас заняты выживанием.
— Почему в Крым, несмотря на многократные приглашения, отказываются приехать международные мониторинговые миссии?
— Цену мониторинговым миссиям мы уже увидели и в Сирии, и на Донбассе. Это самая настоящая шайка, которая во время обстрелов мирного населения заклеивает себе пластырем глаза и уши. А в остальное время ворон считает.
— Как вы оцениваете позицию западных компаний, которые опасаются поставлять оборудование в Крым из-за санкций?
— Каждый большой бизнес сам просчитывает риски. Я уверен, что те компании и инвесторы, которые готовы зайти в Крым, не просчитаются.
— Какие неудобства принесли санкции жителям Крыма?
— Из-за санкций есть определенные сложности по банковской линии, с некоторыми интернет-магазинами, пострадала IT-сфера и у людей проблемы с поддержкой гарантий некоторых автомобильных брендов. Довольно болезненно крымчане ощущают отсутствие Сбербанка и крупных сетевых магазинов. И украинские родственники боятся ездить в Крым, поэтому семьи подолгу не видятся. Уверен, что все эти трудности мы преодолеем сообща.
— В Крыму собирались установить таблички с историческими названиями на границах населенных пунктов республики. В список попало около 1,4 тысячи населенных пунктов Крыма. Когда будет дан старт этой задумке? Насколько я понимаю, речь о переименовании не идет?
— Руслан Исмаилович, будучи членом комитета Госдумы по делам национальностей, скажите, как живется в Крыму украинцам и крымским татарам? Запад неоднократно упрекал крымские власти в их притеснении.
— Я не знаю ни одного крымчанина, которого бы арестовали за политические убеждения. Разумеется, если эта "политика" не связана с экстремизмом. Украинцы и крымские татары стали неотъемлемой частью российского общества, как и все крымчане, которые совместно вносят свой вклад в будущее российского Крыма.