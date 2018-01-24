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Интервью

Руслан Бальбек: санкции бьют по экономике, но русский дух из нас не выбить

Сюжет:
Санкции в отношении России (6453)
12:0024.01.2018
(обновлено: 12:06 24.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фотоЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доклад конгресса США о новых санкциях в отношении России может быть опубликован 29 января. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, который попал в американский санкционный список в ноябре 2016 года, рассказал в интервью РИА Новости, как санкции отразились на его жизни и жизни крымчан.

— Руслан Исмаилович, Конгресс США в конце января должен опубликовать доклад о новых антироссийских санкциях. На ваш взгляд, на Западе продолжают путь конфронтации?

— США и ЕС не могут простить возвращение России в число весомых игроков большой политики. В расчетливых западных умах почему-то бытует мнение, что если ущемить российское общество, то оно обязательно "включит заднюю передачу", но это заблуждение, мы свое национальное самосознание на элементы комфорта не меняем. И хотя, без сомнения, санкции бьют по нашей экономике, русский дух из нас не выбить.

—  Вы стали фигурантом санкционных списков в ноябре 2016 года после избрания депутатом Госдумы от Крыма. Как это отразилось на вашей работе, образе жизни, семьи?

— Санкции на моей работе не отражаются. Я ведь российский парламентарий и решать проблемы граждан других стран не планирую. И семья меня поддерживает. К тому же на сегодняшний день само нахождение в санкционных списках — это достоинство, а не проблема.

—  Не расстраиваетесь, что вошли в невыездную категорию населения и даже как турист не можете пока, к примеру, побывать в европейских городах?

— В Европе, без сомнения, красивые города, но слишком сильная аура русофобии. Что мне там, российскому гражданину, делать? Даже самый смелый человек ощущает дискомфорт в змеиной яме. На сегодняшний день другого аналога для европейской политики и поведения я не нахожу.

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ЕС загнал себя в угол позицией по санкциям против России, заявил Чижов

— Если откровенно, по вашему мнению, возможно ли ослабление или отмена западных санкций?

— В краткосрочной перспективе не думаю, что противостояние закончится и санкционная политика давления на Россию полностью будет отменена.

—  Если бы вам представилась возможность посетить с официальным визитом одну из стран мира, какая была бы первой?

— Я бы хотел поехать в Турцию, чтобы сказать местной крымско-татарской общине: "Не слушайте изгоев и предателей, вашим братьям в России ничто не мешает дышать полной грудью".

— А что вам сейчас мешает поехать в Турцию? Страна не присоединилась к западным санкциям.

— В мае в Турции планируются Дни культуры крымских татар. Вполне возможно, что я приму в них участие.

— Как вы думаете, Киев когда-нибудь признает Крым частью России?

© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкУчастники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе. 22 августа 2017 год
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе. 22 августа 2017 год

— Как показывает мировая практика, паранойя и шизофрения не лечатся. И убеждать буйно помешанных из палаты №6 — бесполезное занятие. До смены киевского режима в наших отношениях ничего не поменяется.

—  Может быть, стоит создать некий аналог контактной группы, чтобы украинские политики приехали в Крым и сформировали позицию по крымским событиям?

— Любая контактная группа со стороны Украины по прибытии на родину будет арестована как враги народа и предатели. Кто захочет быть в такой группе?

Урок в школе №42, где крымско-татарский язык изучают не только его носители, но и дети других национальностей
© РИА Новости / Александр Полегенько
Мультиязыковая среда: в Крыму русские дети учат крымско-татарский язык

— Как жители Украины, по вашему мнению, воспринимают крымские события? Не завидуют ли они судьбе крымчан?

— Я думаю, что народ Украины скучает по домайданной жизни. А завидует он чему-то или нет, сложно ответить, потому что люди сейчас заняты выживанием.

—  Почему в Крым, несмотря на многократные приглашения, отказываются приехать международные мониторинговые миссии?

— Цену мониторинговым миссиям мы уже увидели и в Сирии, и на Донбассе. Это самая настоящая шайка, которая во время обстрелов мирного населения заклеивает себе пластырем глаза и уши. А в остальное время ворон считает.

— Как вы оцениваете позицию западных компаний, которые опасаются поставлять оборудование в Крым из-за санкций?

— Каждый большой бизнес сам просчитывает риски. Я уверен, что те компании и инвесторы, которые готовы зайти в Крым, не просчитаются.

—  Какие неудобства принесли санкции жителям Крыма?

— Из-за санкций есть определенные сложности по банковской линии, с некоторыми интернет-магазинами, пострадала IT-сфера и у людей проблемы с поддержкой гарантий некоторых автомобильных брендов. Довольно болезненно крымчане ощущают отсутствие Сбербанка и крупных сетевых магазинов. И украинские родственники боятся ездить в Крым, поэтому семьи подолгу не видятся. Уверен, что все эти трудности мы преодолеем сообща.

—  В Крыму собирались установить таблички с историческими названиями на границах населенных пунктов республики. В список попало около 1,4 тысячи населенных пунктов Крыма. Когда будет дан старт этой задумке? Насколько я понимаю, речь о переименовании не идет?

Рыба. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Посол РФ в Норвегии: Осло не смог найти замену российскому рыбному рынку
- Да, все верно. Речь идет о вторых исторических названиях населенных пунктов. К действующим официальным наименованиям будут добавлены исторические, что свидетельствует о богатом прошлом нашего родного края. И важно отметить, что в восстановлении исторической топонимики мы будем опираться на официальный справочник, изданный органами власти, который носит статус научного труда. Учеными проведена колоссальная и кропотливая работа — выверено каждое слово, выведен истинный вариант написания. Указом президента Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" незаконно депортированные народы Крыма получили право на реабилитацию, в том числе и культурную, и сегодня мы видим реализацию этого указа в действии. Первые указатели с историческими названиями населенных пунктов будут установлены в первой декаде февраля.

— Руслан Исмаилович, будучи членом комитета Госдумы по делам национальностей, скажите, как живется в Крыму украинцам и крымским татарам? Запад неоднократно упрекал крымские власти в их притеснении.

— Я не знаю ни одного крымчанина, которого бы арестовали за политические убеждения. Разумеется, если эта "политика" не связана с экстремизмом. Украинцы и крымские татары стали неотъемлемой частью российского общества, как и все крымчане, которые совместно вносят свой вклад в будущее российского Крыма.

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