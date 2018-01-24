В Казахстане более 200 человек с обморожениями обратились к медикам

АСТАНА, 24 янв – РИА Новости. Более 200 человек, получившихся обморожения почти во всех областях Казахстана, обратились к медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Всего обращений — 223, из них госпитализированных — 73, амбулаторно – 150", — сообщили в ведомстве.

В столице Казахстана двум из 20 пациентов потребовалась госпитализация. Больше всего людей обратились к медикам в Карагандинской области: из 87 пациентов госпитализированы 15. В Восточно-Казахстанской области из 54 пациентов врачи оставили в больнице 27, столько же получают лечение амбулаторно.

В Павлодарской области помощь врачей потребовалась 26 обратившимся, из них госпитализированы девять человек. В Костанайской области из девяти обратившихся госпитализированы трое. В Западно-Казахстанской области пятерых пострадавших от обморожения медики оставили в больнице.

Ранее синоптики сообщили, что в связи с прохождением по территории Казахстана Арктического антициклона в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильных морозов. В некоторых регионах страны до 26 января ожидается понижение температуры до 35-40 градусов.

В столице Казахстана третий день отменены занятия в школах для учащихся первой и второй смен. Во вторник премьер-министр республики Бакытжан Сагинтаев обратился к руководителям государственных органов и частных компаний с просьбой не задерживать своих подчиненных на рабочих местах допоздна из-за сильных морозов.