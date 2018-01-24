Кадыров осудил двойной теракт в Бенгази

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после крупного теракта в ливийском Бенгази заявил, что помнит этот город, который до свержения Муаммара Каддафи был тихим и спокойным.

Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались во вторник рядом с паспортным отделом, около крупнейшей мечети Бенгази. Взрывы прогремели, когда верующие выходили после молитвы. По последним данным, погибли 33 человека , еще 71 пострадал.

"В Бенгази совершён чудовищный теракт. Я помню Бенгази. Тихий, спокойный приморский город. Здесь у меня состоялась встреча с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Американцы и их европейские союзники под видом экспорта демократии заложили мину под Ливию и ливийский народ. Страна растерзана, не может вернуться к нормальной мирной жизни, продолжаются столкновения и противоборство между различными действующими силами", — написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

"Запад посулил Ливии арабскую весну, но подсунул лютую и кровавую зиму. Самое главное сейчас — устранить внутренние противоречия, стать единой силой, общими усилиями начать возрождение страны. Мы этого искренне желаем Ливии", — заметил глава Чечни.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.