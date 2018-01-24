МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Число погибших в результате теракта в Бенгази возросло до 33, еще 71 человек пострадал, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в силах безопасности.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 32 раненых.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, в результате теракта пострадал начальник ливийской контрразведки Махди Фалах.

Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались рядом с паспортным отделом, около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. Ливийская газета Аль-Марсад сообщила, что в результате теракта погиб руководитель следственного отдела командования ливийской армии Ахмед Аль-Фейтари.