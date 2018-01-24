Президент Вьетнама высоко оценил военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сотрудничество между Вьетнамом и РФ в области обороны и военных технологий продолжает играть важную роль в отношениях между двумя странами, заявил президент Вьетнама Чан Дай Куанг на встрече с российским министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как пишет газета Vietnam News , на встрече в Ханое вьетнамский лидер высоко оценил развитие комплексного стратегического партнерства между странами и соглашениями, достигнутыми в 2017 году.

Чан Дай Куанг приветствовал усилия министров обороны Вьетнама и РФ, а также российских партнеров по реализации приоритетных задач двух стран в прошлом году.

По данным издания, Шойгу сообщил вьетнамскому лидеру о результатах переговоров со своим коллегой и Нго Суан Литем, в ходе которых они пришли к соглашению о мерах по укреплению и развитию дружественных отношению и всестороннего сотрудничества.

Президент Вьетнама высоко оценил результаты переговоров между министрами и поддержал меры, согласованные между представителями обеих стран. Он также попросил министров ускорить переговоры о подписании плана сотрудничества в области обороны на 2018-2020 годы.